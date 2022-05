Kuidas on Valgevene elu-olu muutunud pärast 24. veebruarit?

Ma arvan, et suures plaanis kohalike inimeste elu väga palju ei ole muutunud. Need segavad faktorid, mis meid [diplomaate – M. P.] on mõjutanud – Eesti pangakaartidega ei saa paljudes kohtades enam maksta ja raha välja võtta –, neil selliseid probleeme pole.