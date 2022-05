Valitsuse otsus: Linnamäe pais ja hüdroelektrijaam peavad säilima

«Valitsus on seda küsimust mitmel aastal kabinetiistungitel arutanud ja selle läbi vaielnud. Keskkonnaministeer Erki Savisaar võitles väga vapralt ja kaitses kalade õigusi, aga mul on hea meel, et kabinet langetas otsuse kultuuripärandi kasuks, mis tähendab seda, et Linnamäe hüdroelektrijaama paisu puhul on kultuurilised väärtused meie jaoks muudest avalikest huvidest kõrgemal ja see 98 aasta vanune oluline pais saab kultuurimälestisena säilida senisel kujul,» rääkis kultuuriminister Tiit Terik valitsuse pressikonverentsil.

Peagi saja-aastaseks saav Linnamäe hüdroelektrijaama pais on tema sõnul Eesti tööstusarhitektuuri üks silmapaistvamaid näiteid, millega võrreldavaid objekte on Eestis väga vähe. Tegemist on suurima ja silmapaistvaima enne teist maailmasõda ehitatud paisuga Eestis, mille väärtust suurendab see, et ka praegu täidab see algset ülesannet – toodab elektrit. «Nagu me teame, siis kultuurimälestis säilib kõige paremini, kui see on kasutuses. Siirdekaladele läbipääsu tagamine eeldab ühel või teisel viisil paisu lõhkumist. Kultuuripärand on taastumatu ressurss ning kui objekt hävib, siis seda enam tagasi ei saa,» ütles kultuuriminister.