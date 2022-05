Saja-aastase Volta kvartali esimene uusehitis sai nurgakivi

Nurgakivi sai ka maa-alune parkla, mis on üks Põhja-Tallinna suuremaid. Sel aastal valmib Volta Residentside kolm uut kortermaja ning järgmise aasta alguses lisandub veel kolm, kokku 148 korteriga.

«Volta kvartal on Endoveri seni suurim ja mahukaim projekt, mille loomine kestab veel hea mitu aastat. Täna kimbutavad turuosalisi tarneraskused ja muutlikud sisendhinnad, kuid oleme suutnud neid protsesse juhtida,» ütles Endoveri juhatuse liige Robert Laud.

Ta lisas, et vaatamata erinevatele kriisidele on nõudlus kinnisvara järele kiiresti taastunud ja selle üheks oluliseks katalüsaatoriks on hirm inflatsiooni ees. Volta Residentsides oli nurgakivi asetamise hetkeks müüdud 60 protsenti pindadest.