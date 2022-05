Veel kolm riiki ühines NATO Küberkaitsekoostöö keskusega

Liitunud kolme riigiga on keskus teinud koostööd juba varasemalt. NATO Küberkaitsekoostöö keskuse missioon on toetada liikmesriike ja NATO riike unikaalse küberkaitsealase kompetentsiga. Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub keskus rakendusuuringutele, analüüsidele, info jagamisele, samuti koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas.

Kanada suursaadik Eestis, Lätis ja Leedus Kevin Rexütles, et Kanada militaarne kohalolek on kõige suurem just Eestis. «Meil on väga hea meel liituda NATO Küberkaitsekoostöö keskusega, et veelgi tugevdada koostööd nii NATO kui liikmesriikide vahel,» märkis Rex.