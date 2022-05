Pronksiöö juhtfiguurile Maksim Revale määrati 10-aastane sissepääsukeeld

«Reva oli Öise Vahtkonna üks liikmeid, mis tekkis Venemaa Föderatsiooni agressiivse mõjutustegevuse ja lõhestuspoliitika tulemusena. Aastal 2007 Tallinnas Tõnismäel toimunud massirahutusteks paisunud meeleavaldustest võtsid selle liikmed – s.h Reva – osa agitaatorina. Maksim Reva on aktiivselt osalenud Kremli kontrolli all olevate meediakanalite töös, mis levitavad väärinfot, vaenulikku propagandat ning õhutavad viha. Aktiivse rolli eest Venemaa 2014. a hübriidoperatsioonis Ukrainas on M. Reva saanud ka medali «Krimmi eest»,» selgitas kapo oma otsust.