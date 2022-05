Mölder Linnamäe paisu säilimisest: tänase valitsuse otsusega eelistati majandust loodusele

«Linnamäe paisu ümber on toimunud erinevaid vaidlusi läbi aastate, kus huvidena on kokkupõrke kohaks nii looduslikud, kultuurilised kui ka majanduslikud huvid. Tänase valitsuse otsusega eelistati majandust loodusele,» sõnas Kaja Kallase valitsuses mullu novembri lõpuni keskkonnaministri ametit pidanud Mölder..

Mölder raputas tuhka pähe erakonnakaaslasest kultuuriministrile Tiit Terikule. «Kahetsusväärselt eelistas Vabariigi Valitsus eesotsas kultuuriministriga minna kaitsma eraettevõtja OÜ Wooluvabriku huve,» sõnas Mölder. Kriitikanooli jagus ka Eesti Energia suunal, kes 2002. aastal paisu taastas ning elektritootmist taasalustas. «Ettevõte, kes ostis antud paisu, pidi arvestama sealse piirkonna loodusliku tähtsusega ning paisu langetamisega. Kahetsusväärselt on olukord saanud vastupidise reaktsiooni,» märkis poliitik, lisades et jaama võimsus ja tootlikkus on liiga väike tagamaks elektrienergia varustuskindlust.

Valitsus otsustas Linnamäe paisu säilimise kasuks

Valitsus otsustas tänasel kabinetiistungil, et seekord kaaluvad kultuuriväärtused loodusväärtused üles ning Jägala jõel asuv Linnamäe hüdroelektrijaam ja selle juures olev pais tuleb säilitada senisel kujul.

«Valitsus on seda küsimust mitmel aastal kabinetiistungitel arutanud ja selle läbi vaielnud. Keskkonnaminister Erki Savisaar võitles väga vapralt ja kaitses kalade õigusi, aga mul on hea meel, et kabinet langetas otsuse kultuuripärandi kasuks, mis tähendab seda, et Linnamäe hüdroelektrijaama paisu puhul on kultuurilised väärtused meie jaoks muudest avalikest huvidest kõrgemal ja see 98 aasta vanune oluline pais saab kultuurimälestisena säilida senisel kujul,» rääkis kultuuriminister Tiit Terik valitsuse pressikonverentsil.

Valitsus kiitis heaks ka kultuuriministri ettepaneku taotleda piirkonnas oleva Natura ala erandi käsitlemist, mis tagab Linnamäe paisu kui kultuurimälestise ja kohaliku väljakujunenud elukeskkonna säilimise ning seal taastuvenergia tootmise jätkamise.