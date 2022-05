Eesti kirikute juhid: hoidke ära rahutused ja tülid meie ühises kodus

Eesti, vene ja ingliskeelses läkituses saabuva emadepäeva ja kõigi järgnevate päevade ootuses pöördutakse kõikide südamevalus emade, nende poegade ja tütarde nimel igaühe poole, kellest sõltub sõja lõpetamine ja õiglase rahu saavutamine Ukrainas ja rahu hoidmine Eestis.

«Me palume teid ülestõusnud Issanda Jeesuse Kristuse nimel: lõpetage sõda ja taotlege rahu! Ärge tehke kellelegi seda, mida te ei taha, et teie emale tehakse. Pöördume kõigi poole Eestimaal: hoidke ära rahutused ja tülid meie ühises kodus. Me saame olla rahutegijad, et ükski ema ei peaks enam pisaraid valama,» kirjutavad kirikujuhid oma läkituses.

Pöördumises märgitakse, kuidas kõik inimesed on poegade ja tütardena otsinud varju ema põuest, peitnud ema sülle lohutust otsides oma pisarais palge, sest just ema on see, kellelt otsitakse varju võõra ja ähvardava ohu eest.

«Ema puhub peale haiget saanud kohale. Ema paitus on lapsele suurim lohutus. Vägivalla ja ohu eest põgenedes otsib ema lastele kõige turvalisema pelgupaiga. Emad, vanaemad ja ristiemad on väsimatud eestpalvetajad oma laste ja pere eest. Ema on kodu sümbol. Kodu on rahupaik, kus igaüks tunneb ennast turvaliselt, sest seal valitseb tingimusteta armastus. Kus on ema, seal ongi kodu. Suurim kingitus emale on rahu kodus,» seisab pöördumises.

Kirikute juhid tuletavad meelde, et läbi inimajaloo on emad tundnud palju muret, südamevalu ja leina. «Mõõga kombel on murevalu läbistanud kõigi emade südame, kelle pojad on võidelnud rahu ja vabaduse, kodu ja pere eest arvukates sõdades inimajaloos. Iga sõda purustab südamed ja hinged, lõhub ja lahutab perekonnad, jätab alatiseks valusad armid,» märgivad kirikute juhid.

Emadepäeva eel kutsuvad kirikute juhid hoidma kokku, palvetama rahu ja üksmeele eest, tänama ema armastuse, südamevalu ja hoole eest ning panema lootuse Jumala peale.