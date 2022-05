Eesti lühiuudised

Ohutusjuurdluse keskus (OJK) taotleb valitsuselt lisaks juba eraldatud kolmele miljonile veel üht miljonit, ütles OJK juhataja Rene Arikas (pildil). Tema sõnul kaetaks osaga sellest rahast kallinenud kütus ja muutunud turusituatsioonist tekkinud kulud. «Teine komponent on lisauuringud, mida kavatseme võrreldes sellega, mida rohkem kui aasta tagasi planeerisime, teha umbes kolm korda enam,» lausus ta. Milliseid lisauuringuid täpselt teha tahetakse, avaldatakse siis, kui lisaraha taotlus jõuab valitsusse, ütles Arikas. Arikase sõnul on tõenäoline, et põhiuuringute esialgsed tulemused selguvad hilissuvel ning sügisel. ERR