Pentagon eitas info edastamist Vene kindralite asukohtadest

Reageerides New York Timesi artiklile USA toetusest Ukraina sõjaväele ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby, et tõele vastab Kiievi vägede varustamine sõjaväeluure andmetega, mis «aitavad ukrainlastel oma riiki kaitsta».

New York Times kirjutas päev varem, et Ühendriikide jagatud luureinfo on alates Moskva invasiooni algusest aidanud Ukrainal tappa mitu Venemaa kindralit.