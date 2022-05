Zelenskõi kirjeldas katastroofilist olukorda Venemaa okupeeritud aladel

Zelenskõi sõnul pole neis piirkondades vähihaigetele mingit ravi saadaval ja diabeetikutele mõeldud insuliini on raske leida või see puudub üldse. Samuti napib antibiootikume.

President lisas, et tegemist on eelkõige meditsiinilise ja rahalise abiga. Samuti abiga dokumentide taastamisel.

«Seal on erinevaid üksusi ja neil on palju haavatuid, kuid nad ei anna alla ja hoiavad oma positsioone,» jätkas Zelenskõi.

Unian teatas varem, et olukord Azovstalis on äärmiselt keeruline, kuid Mariupoli kaitsjad jätkavad rindejoone hoidmist.

Zelenskõi ütles ka, et sõja käigus on Venemaa sõjavägi Ukraina pihta tulistanud juba 2014 raketti. Venemaa sõjalennukite lende on Ukraina taevas registreeritud 2682. President tõi ühtlasi välja, et hävitatud või kahjustatud taristu hõlmab ligi 400 haiglat, sünnitushaiglat ja muud meditsiiniasutust.