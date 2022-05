Haigekassa hüvitas mullu erandkorras ravimeid 1,9 miljoni euro eest

Aeg-ajalt tekivad ravimite kättesaadavusega probleemid, mis on põhjustatud ravimite tootmis- või tarnehäirete tõttu. «Selleks, et patsiendid ei peaks ravimi puudumise tõttu oma ravi katkestama või ostma sarnaseid ravimeid täishinnaga, tegi haigekassa eelmise aasta jooksul mitmeid erandlikke otsuseid, kuniks inimeseni jõudis talle vajalik põhiravim,» rääkis haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna spetsialist Kaidi Rekker.

Haigusseisundite järgi kulus erandkorras ravimite hüvitamisel kõige enam hormoonsüsteemi häirete ning erinevate ainevahetushaiguste raviks, millele kulus haigekassal 889 635 eurot ning ravimeid said kokku 692 inimest. Järgnesid kasvajate raviks mõeldud ravimid, millele kulus 353 602 eurot ning mida said ühtekokku 35 patsienti.

Haigekassa lähtub ravimite isikupõhisel hüvitamisel patsiendi erandlikust olukorrast, mis tähendab, et inimese ravi seniste soodusravimitega on ammendunud või need on talle vastunäidustatud.