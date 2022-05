Pern: meie hinnangul vastutasid Ekspressi juhtumis kõik võrdselt

Harju maakohus määras trahvi kahele Eesti Ekspressi ajakirjanikule selle eest, et nad avalikustasid info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus. Prokurör rääkis kohtus, et nad ei talu, et ajakirjandus avaldab kohtueelse menetluse andmeid vastavalt oma äranägemisele ja ilma loata.