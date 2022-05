Prantsuse meedia: Eesti eurosaadik nimetas Strasbourgi ööklubi töötajat «neegriks» ja «ahviks»

Ööklubi töötajad kutsusid välja politsei, kellega tekkis ühel Eesti eurosaadikul rüselus. Samuti rõhutasid nad, et nad on europarlamendi saadikud ja neil on saadikupuutumatus. Turvamees ja politseinik esitasid kaebuse, mis viis menetluse algatamiseni, kirjutab Le Progres.