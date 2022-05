KESKPÄEVATUND ⟩ Integratsioon on siiani piirdunud keeleõppega, mitte meelsuse muutmisega

«Nagu Eestis kombeks, tülitsetakse avalikkuse vahendusel, ehk meedias. Kõigepealt oli vedelgaasi kai väljaehitamise ja selle taristu loomisega juba päris pikka aega tegelenud Heiti Hääle Alexela. Kui valitsus teatas, et soovitakse vedelgaasi taristu välja ehitada, siis liitus aktsiaselts Infortar, kes on Tallinki suuromanik ja asjad paistsid liikuvat. Aga siis algasid läbirääkimised ja läbirääkimiste laua taha istus ka riigikapitalistlik ettevõte Elering, siis jooksid asjad korraga kinni. Ja juba on Eleringi juht Taavi Veskimägi esinenud väitega, et äkki me ei jõuagi tänavu valmis. Järgnevad mitmesugused süüdistused, näiteks see, et eraettevõtjad nõuavad liiga palju raha ja riigi garantiisid. Kuigi ma pean ütlema, et kui eraettevõtjad millegagi tegelema hakkavad, siis see, et nad sealt mingit kasumit taotlevad ja garantiisid soovivad, on täiesti normaalne,» rääkis Hõbemägi.