Tartlaste lugudest valmiv rännaklavastus annab hääle neile, keda sageli ei kuule

««LÄBI LINNA: Supilinn» on suurepärane näide põlvkondade ülesest koosloomest. Üks vägev linn väärib vägevaid lugusid,» arvas kultuuripealinn Tartu 2024 esindaja Jaan Ulst. «Igast väikesest naljajutust võib saada tulevikus legend!»

Rännaklavastus on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Eelmisel suvel lavastas Jaanika Tammaru «LÄBI LINNA» tähe all rännaklavastuse Karlovast. Järgmisena on kavas lavastus Ülejõe aastal 2023 ja Annelinna aastal 2024 elanike mälestuste põhjal.