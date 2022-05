intervjuu ⟩ Teises ilmasõjas surnuid tuleb mälestada vaenusümboliteta

Kas inimeste spontaanne kogunemine on avalik koosolek? Keegi ei ole üritust registreerinud, kuid inimesed kohtuvad monumendi juures ja viibivad seal veidi aega suurema grupina. Kas see muutub avalikuks koosolekuks näiteks siis, kui keegi hakkab akordioni mängima ja rahvas hakkab laulma?

Seetõttu otsustasime, et keelatud on üritused, kus kasutatakse Nõukogude sümboolikat, mis on muutunud agressori toetamise sümboliks ja võivad põhjustada rahutusi. See tähendab, et keelatud on korraldada rongkäike ja koosolekuid või pidada