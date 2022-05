vox populi ⟩ Mida tähendab teile 9. mai?

Minu jaoks on 9. mai esmajärjekorras nende mälestuspäev, kes hukkusid, kaitstes oma riiki, kodumaad, peret. Minu vanaisa oli päris noor, kui jäi teadmata kadunuks kusagil Smolenski all, kus käisid Teise maailmasõja ühed raskemad lahingud. See on selline päev, kui tahad meenutada neid, kes jäid lahinguväljale, ja neid, kes tulid elusalt tagasi. Minu jaoks ei ole see paraadide ega «pakazuhha» päev. Ei ole ka selle päev, mida näidatakse Moskva Punaselt väljakult, kus kõik on nii ilus ja paatoslik. Varem mulle isegi meeldisid need paraadid. Kuid viimased sündmused Ukrainas ja nende lähedaste muljed, kes on otseselt kokku puutunud demokraatia puudumisega Venemaal, inimeste vaadete täieliku mahasurumisega juba tükk aega enne 24. veebruari, muutsid väga tugevasti minu suhtumist Venemaa võimu tervikuna. Minu jaoks ei ole ega saagi olla mingit õigustust sõjale Ukrainas, ja selle riigi võimu, kes käitub agressorina, ei saa ma kunagi austada. 9. mai on minu jaoks vaikne päev, mil mälestan neid, kes nägid sõda ja saavutasid ühiste jõupingutustega võidu fašismi üle. Kunagi käisime mälestussamba juures, et mälestada kõiki ja asetada lilled. Tasapisi kaob see kõik minevikku. Arvan, et vanaisa ja teisi kangelasi võib mälestada ka kodus ja nii on isegi õigem. Aga Georgi lintidel ja sõjaväekalmistul lõõtspilli saatel laulmisel ei ole selle päevaga minu arvates midagi pistmist.