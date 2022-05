Vene suursaadiku saabumise ajaks toodi Pronkssõduri juurde kaks bussitäit rahvast

Politsei on paigaldanud kaitseväe kalmistule piirdeaedu, et suunata pronkssõduri juures rahva liikumist.

Kalmistu kõrvalt kulgev Filtri tee on autoliiklusele suletud. Liiklust Filtri teel piiratakse seetõttu, et varasematel aastatel on Filtri teel asuvat kaitseväe kalmistut külastavad inimesed parkinud selleks mitte ettenähtud kohas ning ületanud vales kohas mitmerealist sõiduteed, tekitades sel viisil liiklusohtlikke olukordi.

Politsei- ja piirivalveamet on keelanud avalikud koosolekud, mis võivad õhutada vaenu, samuti ei ole lubatud kasutada teisi inimesi provotseerivat sümboolikat. Lähedaste mälestamine ning selleks lille ja küünla asetamine on endiselt lubatud.

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder rääkis kella 11 paiku Postimehele, et hetkel jõudis kalmistule kohale Venemaa suursaadik Vladimir Lipajev. «Tundub, et nende poolt oli tema tulek natukene organiseeritud ja paar minutit enne tema tulekut toodi siia kahe bussiga oluliselt rahvast juurde,» kirjeldas Põder ja lisas, et see on meediaoperatsioon. «Tundub tavaline Vene kogukond ja on umbes 80-100 inimest,» lisas Põder.