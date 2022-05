«Ma kirjutasin Sergei Jessenin (luuletaja- toim.), kontrollige üle,» lausus ta politseile. Ta lisas, et ta on seadustega kursis ning agressioonisümboolikaga ei ole kohale tulnud. «Minu isa Leningradi rindel, vabastas Eestit,» rääkis ta politseile. Lisaks mainis naine, et ta on Aktuaalsele kaamerale andnud intervjuu. «Ma olen iseseisev inimene,» märkis ta.