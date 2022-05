«See suhe lõpeb mitme fotosessiooni või meist ühe surmaga!»

«Ta hakkas mulle sotsiaalmeedias kirjutama privaatselt. Ütles, et mul on super keha ja tahaks mind pildistada. Ta uuris, kas saadaksin talle endast pildi. Ma muidugi ei saatnud. Seejärel hakkas ta jälle kirjutama, et mul paistab olevat kena keha, mõnusalt sile ja graatsiline kõht. Kui ma midagi talle ei vastanud, siis kirjutas, et ootab ikka. Kui küsisin, et mida, siis vastas, et pilti – midagi julget ja kuuma. Ta kirjutas ka, et liibuvad kleidid mu seljas on eriti seksikad ning pildistamisele võiksin need kaasa võtta, siis saaksin need seljast ära võtta,» rääkis Triin (nimi muudetud) oma kogemusest.