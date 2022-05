Kohus jättis väikest last vigastanud võõrasisa vanglasse

Süüdistuse järgi kasutas Must 2014. aasta septembri esimesel poolel kahe aasta ja kuue kuu vanuse lapse vastu füüsilist vägivalda vähemalt neljal korral, põhjustades talle hulgaliselt verevalumeid.

Samuti süüdistati Musta selles, et 2014. aasta 16. septembri õhtupoolikul lõi ta last jõuliselt rusikaga näkku, nii et laps paiskus peaga vastu seina ja sai eluohtliku peavigastuse.