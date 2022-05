Eelmisel nädalal avaldas Peterburi Jaani kirikuga seotud isik, et kiriku kohale on kogunenud mustad pilved, sest Eesti Kontsert tahab loobuda 2014. aastal 49 aastaks sõlmitud ühiskasutamise lepingust. Lepingu järgi on Eesti Kontsert kohustatud kandma nii Peterburi Jaani kiriku hoonega seotud mis tahes kulud kui ka investeerima raha sealse vara säilimiseks. «Ukraina sõja puhkedes Eesti ja Venemaa vaheline kultuurikoostöö lõpetati. Seega Eesti Kontsert oma põhitegevust, kontserditegevust, enam Peterburis teha ei saa,» märkis sõnumitooja.