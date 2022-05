Marti Kuusik mõisteti väärkohtlemises lõplikult õigeks

«Võtan õnnitlused vastu, kuigi mina seda «pidu» ei korraldanud,» lausus Kuusik esimese emotsiooniga. «Püüan eluga edasi minna. Eks see jääb nende inimeste ja ajakirjanike südametunnistusele ja CVsse, kes selle asja algatasid. Hea veel, et pole keskaeg, vaid õiglane kohtusüsteem. See nõiajaht kestis kolm aastat, keskajal oleks kohe tuli otsa pandud.