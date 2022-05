Viljandi haigla uus reegel: hooldatavaid näevad vaid kolm korda vaktsineeritud

Mai algul saatis Viljandi haigla teateid neile, kelle lähedased on haigla hoolekande­keskuses. Sõnumeid oli kaks: hoolduspäeva hind tõuseb 35 euro pealt 39 eurole ning vaatama tohivad omakseid 3. maist tulla vaid need, kes vaktsineeritud kolme doosi Covidi-vaktsiiniga. Ka koju käima lubatakse ainult neid patsiente, ­kelle puhul täidetud hulk tingimusi. Muuhulgas see, et kodused on tõendatult vaktsineeritud kolme doosi Covidi-vaktsiiniga.