Õpetajate Lehe toimetuses ärevad ajad: «Ei tea, mis saama hakkab»

Õpetajate Lehe senine eelarve oli 184 000 eurot, pärast kärbet jääb lehele kasutada 127 328 eurot. Lehe peatoimetaja Heiki Raudla kinnitas Postimehele, et ministeeriumist on eelarvekärpest suuliselt teada antud. «Nüüd mõtlemegi, kuidas edasi. Teada saime sellest märtsis, et meie eelarvet kärbitakse kolmandiku võrra,» rääkis Raudla.

«Enne eelarvekärbet saime niigi nibin-nabin hakkama. Aga kui kolmandiku võrra võetakse vähemaks, siis selgelt läheb raskeks, sest kõik hinnad on tõusuteel,» ohkas Raudla ja nimetas, et tõusevad nii trüki- kui levikulud.

Praegu arutatakse toimetuses, kuidas lehega edasi minna. Laual on kõik valikud: koondamised, vaid veebiväljaanne jm. «Lugejate tagasisidest teame, et soovitakse ikka paberlehe säilitamist,» teadis Õpetajate Lehe peatoimetaja. Samuti nentis ta, et kui minna üle vaid veebiväljaande peale, on vaja isegi senisest suuremat eelarvet. «Hea portaali tegemine – sellise, mis töötaks ainult veebitootena – nõuab rohkem kulu kui meie praegusel kujul veeb,» lisas Raudla.