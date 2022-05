Pentagoni andmetel viiakse ukrainlasi vägisi Venemaale

«Ma ei saa rääkida, kui palju on nende jaoks mõeldud laagreid või kuidas need välja näevad,» rääkis Kirby ajakirjanikele.

«Kuid meil on informatsiooni selle kohta, et ukrainlasi viiakse Venemaale vastu nende tahtmist,» sõnas Kirby.

«Ukrainlaste küüditamine Venemaa isoleeritud või majanduslikult mahajäänud piirkondadesse on järjekordne märk sellest, et Venemaa president Vladimir Putin lihtsalt ei aktsepteeri ega austa Ukraina suveräänsust,» sõnas Kirby.

"Moskval on olnud 75 päeva aega ukrainlaste julmaks kohtlemiseks. Iga kord, kui arvate, et nad ei saa enam veelgi madalamale langeda, tõestavad nad, et eksite," tõdes Kirby.