Zelenskõi: Ukraina ekspordita on kümned riigid toidupuuduse äärel

«Ja see on löök mitte ainult Ukrainale. Ilma meie põllumajandussaaduste ekspordita on kümned riigid erinevates maailma piirkondades juba toidupuuduse äärel. Ja aja jooksul võib olukord muutuda ausalt öeldes kohutavaks. Poliitikud juba arutavad, mida hinnakriisi ja nälja tagajärjed toovad kaasa Aafrika ja Aasia riikides. See on Venemaa agressiooni otsene tagajärg, millest saab üle vaid üheskoos. Kõik eurooplased ja kogu vaba maailm,» rääkis Zelenskõi.