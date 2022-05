Ülikoolide soolise ja seksuaalse ahistamise uuring: kas soovitused on jõudnud praktikasse?

«Nagu uuringu kokkuvõttes on öeldud, ei ole veebiküsitlusega valimi esinduslikkust tagatud ja tulemuste tõlgendamisel ei saa teha järeldusi üliõpilaskonna ega ülikoolide kohta tervikuna. Küll aga näitab uuring küsitlusele vastanute hoiakuid ja kogemusi ning see on oluline info, mis aitab sellisele keerulisele teemale edaspidi paremaid lahendusi otsida,» ütles Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

«Kahtlemata soovime, et soolise ja seksuaalse ahistamise risk oleks ülikoolis võimalikult väike. Üks, mis sellele kaasa aitab, on avatud suhtlus,» sõnas Karki. Ta lisas, et Tartu Ülikool ja ka teised suuremad ülikoolid Eestis on koostanud soolise võrdõiguslikkuse kava, milles kirjeldatakse soolise diskrimineerimise viise ning tutvustatakse võimalusi, kuidas olukordi lahendada. «See teema on meie jaoks oluline,» lisas Karki.

Karki sõnas, et Tartu Ülikoolis on aastast 2016 olemas võrdse kohtlemise juhend, mida uuendati 2022. aasta alguses. Juhendit aitas teiste seas uuendada ka üliõpilaste esindaja. Lisaks võetakse Tartu Ülikooli peagi tööle võrdse kohtlemise tugiisikud.

«Seda rolli täitvad inimesed aitavad tulevikus üliõpilastel ja töötajatel mõista, kelle poole probleemiga pöörduda,» sõnas Karki. Samuti on tema sõnul plaanis luua veebikeskkond, mis on hõlpsasti kasutatav ja koondab võrdse kohtlemise teemalist teavet. Lisaks on ülikoolil lähiajal kavas tõsta üliõpilaste ja töötajate teadlikkust neil teemadel, viies läbi koolitusi ja seminare.

«Oluline on, et oskaksime sedalaadi olukordi märgata ja sekkuda,» sõnas Karki.

Tartu Ülikoolis saab probleemi korral esitada kaebuse eraldi struktuuriüksuses tegutsevale akadeemilisele sekretärile. Keerukamate juhtumite puhul kaasab akadeemiline sekretär probleemi lahendamisse ka ülikooliväliseid spetsialiste, näiteks psühholooge ja ohvriabi nõustajaid, kes on objektiivsed ja oskavad ka ohvrile tuge pakkuda.

Akadeemilise sekretärini viimase aasta jooksul seksuaalse ahistamise juhtumeid jõudnud ei ole. Küll aga on varem Tartu Ülikool lõpetanud sel põhjusel ka töölepinguid ja andnud selgelt mõista, et ei lepi sellise käitumisega. «Risk, et avalikkuse tähelepanu toob kaasa halvustavaid kommentaare, on Eestis väga suur, see aga võib mõjutada teisi võimalikke ohvreid, kes jätavad probleemist rääkimata, sest ei soovi sattuda avalikkuse tähelepanu alla. Seetõttu ei pea me õigeks ka viitamist ühelegi konkreetsele juhtumile, kuid võin kinnitada, et neid on olnud rohkem kui üks.»

Eesti Maaülikooli õppeprorektori Endla Reintami sõnul on kool raportiga tutvunud ning leiab, et iga soovitus on kasulik, kui see on aja- ja asjakohane. Et soolise ja seksuaalse ahistamise risk võimalikult madal oleks, peab Reitami hinnangul tõstma nii õppejõudude kui üliõpilaste teadlikkust.

Reintam selgitas, et õppejõududele on korraldatud erinevaid seminare akadeemilise eetika, hea tava ja võrdse kohtlemise teemal. Üliõpilastel on need teemad lisatud õpinguid sissejuhatavasse ainesse.

Soovitus, mida ei võetud arvesse