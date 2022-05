Kelm esines Google'i assistendina

42-aastase naisega võttis ühendust väidetav Google'i assistent ning teatas võimalikust häkkerirünnakust. Seejärel palusid erinevad inimesed naiselt erinevatel ettekäänetel, et ta laadiks alla rakendused Revolut, Western Union ja AnyDesk. Seejärel paluti tal sisse logida internetipanka ning kinnitada tehingud Smart-ID abil. Naine sai kelmuse tõttu kahju 6337 eurot.

9. mail algatas politsei kriminaalmenetluse juhtumi kohta, kus 44-aastasele mehele saadetud sõnumi saatjaks oli märgitud Paysera ja sisuks, et temalt tahetakse saada hiljutise ülekande kohta lisateavet. Sõnumis sisaldus ka link, millele avaldaja vajutas. Hiljem selgus, et mehega seotud ettevõtte Paysera pangakontolt on tehtud 1880 euro suurune makse.