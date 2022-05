Üle poole miljardi maksev Tallinna haigla saab hoonestusõiguse

Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on luua Tallinna linna terviklik ja kaasaegne mediitsinilinnak, et parandada arstiabi kättesaadavust suurele arvule Tallinna ja Harjumaa elanikest, luues seeläbi eeldused ravitegevuse kvaliteedi paranemisele ning aidates kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele.

Praeguste eesmärkide kohaselt on plaanis jõuda 2026. aasta suveks haigla ehitusega nii kaugele, et haigla tervikosale on võimalik alustada kasutusloa menetlust ja lõplik sissekolimine on planeeritud 2027. aastal.