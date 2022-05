Kallis kalmistu: 12 inimesele lõppes pronkssõduri juures käimine rahatrahviga

Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater ütles, et kõik need inimesed kandsid teadlikult ja provokatiivselt Georgi linte, valgeid käepaelu või Venemaa ning Nõukogude Liidu riigi- ja armeesümboolikat, mille avalik eksponeerimine on seadusega keelatud.