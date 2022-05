Narva piiripunktist tagasi saadetud Ukraina kodanikud ei olnud sõjapõgenikud

«Teeme kindlaks abivajajad ning inimesed, kellel riiki sisenemise õigust ei ole. Näiteks oleme kontrolli käigus tõkestanud Eestisse või Schengeni riikidesse turistina siseneda soovinud Vene Föderatsiooni elamisloaga Ukraina kodanike teekonna, sest nende sisenemisnõuded ei ole täidetud, reisi eesmärgi kohta antud põhjendused on ebaselged või puuduvad seda õigustavad dokumendid,» selgitas Liiva.

«Kui selgub, et transiidil liikuval inimesel on tarvis enne soovitud sihtriiki jõudmist ajutist öömaja, siis organiseeritakse talle see kohaliku omavalitsuse kaasabil või jagatakse infot võimalike majutusvõimaluste kohta. Kui inimene soovib jääda Eestisse, toimetatakse ta vastuvõtupunkti, kus talle pakutakse abi, antakse ajutine kaitse ning võimaldatakse ajutine majutus,» lisas ta.