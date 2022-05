RIA sõlmis uue mobiil-ID lepingu senise teenusepakkujaga

Praeguse teenusepakkujaga uue mobiil-ID lepingu sõlmimine järgmiseks viieks aastaks on RIA hinnangul mõistlik valik. «Me ei hakanud otsima uudset lahendust, mille arendamine ei ole poole aastaga lihtsalt võimalik, kuna senine mobiil-ID leping lõpeb selle aasta 1. juulil. Jõudsime läbirääkimistel kokkulepeteni, mis tagavad mobiil-ID teenuse jätkumise arvestades mõlema osapoole ootusi. Samuti nägime eelmise aasta lõpus luhtunud mobiil-ID hanke järel, et hetkel ei ole pakkumises uut tehnoloogilist lahendust, mis kohanduks ilma suuremate arendustöödeta Eesti e-riigi oludega ning pakuks kasutajatele reaalset lisaväärtust,» märkis Heiter.

Ta lisas, et Euroopa Komisjoni väljatöötatav uus e-kukru lahendus tuleb üle võtta kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel. «Ka Eestil on määrusest tulenev kohustus see lahendus kasutusse võtta ning riigina juba töötame selle kallal. Seda aspekti silmas pidades on mõistlik niikaua jätkata senise mobiil-ID teenusega, muuta see kasutajatele võimalikult mugavaks ning mitte panustada nn vahelahendusele,» rõhutas Heiter.