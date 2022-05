Imeravimite müüjad varastavad tuntud arstide näo ja nime

Vahisalu ütles Postimehele, et tema nime, pilti ja talle suhu pandud teksti on läbisegi nii lisandi, lahuse kui ka ravimina esitletud HeartTonuse reklaamides kasutatud temalt selleks luba küsimata.

Reklaamid kuulutavad, et ravimtaimede ekstrakte sisaldavad HeartTonuse tilgad puhastavad isegi kõige ummistunumad veresooned sinna ladestunud igasugustest ainetest kõigest ühe-kahe nädala jooksul ning vähendavad infarkti ja insuldi riski nullini. Lisandit tutvustavates materjalides väidetakse, et HeartTonuse kohta on tehtud koguni kliinilised uuringud, mis näitavad, et pärast ravi lõppu normaliseerub südamerütm 97 protsendil juhtudest ja veresooned saavad kolesteroolist täielikult puhtaks 99 protsendil patsientidest. Südame-veresoonkonnahaigused on Eestis aga ligi poole surmade peamine põhjus.