Endine Eesti keskkonnaminister teeb Gazpromi huvides lobitööd

«Esindan jätkuvalt,» kinnitas Pomerants Postimehele. Enda sõnul on ta kursis, et juhtiv naftasaaduste punkerdaja AS Baltic Marine Bunker kuulub Gazprom Neftile. Kas eksminister peab õigeks Eesti valitsuse ees Venemaa riigiettevõtte huvisid kaitsta? «Pean õigeks Eesti mereriigi huvisid kaitsta,» vastas Marko Pomerants. «Ettevõtted, kes saavad Eestis tegutseda, peaksid saama osa mereriigi võimalustest.»