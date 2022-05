Muuseumid nõuavad valitsuselt pärandihoidlate rahastamist

Kahe suure pärandihoidla rajamise vajadusest on räägitud juba aastaid. Üks uuring ja otsus on järgnenud teisele. Välja on valitud isegi krundid: Põhja-Eesti pärandihoidlale Rae vallas ja Lõuna-Eesti omale Tartus Raadil, aga sellest kaugemale pole jõutud.