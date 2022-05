Kommunikatsioonijuhid kutsuvad üles loobuma Venemaa huvide esindamisest

Avaldus tuleb pärast Postimehe tänast lugu, et Eesti endine keskkonnaminister Marko Pomerants (Isamaa) suhtekorraldusfirmast Powerhouse teeb venelaste Gazprom Neftiga seotud kütusekaupmeeste heaks lobitööd.

«Taunime olukorda, kui ühel valitsussuhete nõustajal on riiklikud huvid, keskkonnakaitse ja poliitilised sidemed segunenud hämaraks olluseks, mida kõrvaltvaatajal on raske mõista. Selliste klientide esindamine mõjub halvasti tervikuna Eesti ärinõustamise sektorile, kus töötab väga palju aatelisi inimesi, ning see õõnestab selgelt ka meie omariikluse alustalasid,» kirjutas liidu president Margus Mets avalduses.

«Mõistame, et nõustamisteenuse sisu on tihti täpsemalt teada vaid kliendi ja konsultandi vahel, kuid avalikkuses esitatud eksiarvamuste korral tuleks need tänases olukorras veenvalt ümber lükata.»

Erialaliit kutsub Eesti kommunikatsioonieksperte ja valitsussuhete nõustajaid, juriste, audiitoreid ning teisi ärinõustamisega tegelejaid loobuma tegutsemisest hallil alal ning seadma Eesti riigi ja rahva huvid ettepoole oma isiklikust kasust.

«Valitsussuhete alane nõustamine eeldab nõustajalt kõrget ärieetikat ja eesmärkide läbipaistvust. Valitsussuhete valdkonna paremaks reguleerimiseks on nii Euroopas kui ka Eestis juba astutud samme, kuid vajadus diskussiooni jätkamiseks on selgelt olemas. Samuti pean oluliseks rõhutada, et oma tööd tehes tuleb meil alati järgida eriala eetikakoodeksit ning omada selget moraalikompassi,» lisas Mets.

Erialaliidud üle maailma kehtestavad sanktsioone Venemaa vastu, kutsudes üles oma liikmeid mitte osutama teenuseid ja pakkuma konsultatsioone Venemaale ja Venemaaga seotud ettevõtetele, kuni kestab sõda Ukraina vastu.

«Seega ei ole soovitus äritegevus Venemaa suunal lõpetada oluline mitte ainult ärieetika seisukohalt, vaid see on järjest olulisem küsimus riikide julgeoleku ning liitlaste koostöö koordineerimise tasandil laiemalt,» seisis liidu avalduses.