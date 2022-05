GALERII ⟩ Näitleja esitab Vabaduse väljakul rahu nimel John Lennoni lugu «Imagine» üheksa tundi järjest

Reinok pani selga muusikalegendi kuulsa valge pintsaku ja ette ümmargused prillid ning alustas enda maratoniga keskpäeval. «I am not John Lennon but Imagine..» on sündmuse kirjelduse järgi terve päev kestev muusikaline rahuaktsioon, kus iga laul on palve. Orienteeruv maratoni lõpp on kell 21.