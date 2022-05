Sirje Karis asus SOS Lasteküla patrooniks

Sirje Karis tänas oma tervituses SOS Lasteküla pereemasid, kes on lasteküla laste kõrval ja neile lastele kasvamisel abiks. «Igaüks teist on väärt aasta ema tiitlit. Teie annate emale suure ja avara tähenduse, annate kodu lastele, kes kodu ja kodutunnet otsivad,» sõnas ta.

Karis nentis, et soovib näha võimalikult erinevaid lasteküla peresid erinevates Eesti kohtades. «Olen kindel, et saame paljudega teist headeks tuttavateks.»

SOS Lasteküla on üks väheseid rahvusvahelisi heategevusorganisatsioone, mis on Eestis tegutsenud alates 1992. aastast. 1995. aastal, esimese SOS Lasteküla loomisel Keilas, sai alguse märgiline traditsioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on SOS Lasteküla patroon. Selle tava aitas luua Helle Meri.