President Karis Helsingis: Soome ja Rootsi liitumine NATOga tugevdaks oluliselt Läänemere piirkonna julgeolekut

Rääkides Euroopa julgeolekuolukorrast ütles president Karis, et esmatähtis on nii Ukraina võiduga sõja lõpp kui ka Euroopa riikide energiasõltumatus ning julgeolek. «Praegu on oluline toetada Ukrainat ja jätkuvalt survestada sanktsioonidega Venemaad,» ütles Karis. «Euroopa Liidus kokku lepitud majandussanktsioone pole võimalik leevendada enne sõjakahjude hüvitamist.»

Riigipeade kohtumisele eelnenud Tuglase Seltsi 40. aastapäeva piduliku seminari tervituskõnes ütles Karis, et Eesti ja Soome suhted ning saatused on tihedalt põimunud. «Soomel on lõunapool lahte miljon sõpra,» kinnitas riigipea. «Eesti sai riigina astuda Soome kõrvale ÜRO-s 31 aastat tagasi, kui taastasime iseseisvuse. Euroopa Liidus põimusid meie teed 18 aasta eest. Oleme nendes organisatsioonides olnud teineteisele head partnerid. Nüüd on võimalik, et Soome astub Eesti kõrvale NATO-s, mis põimib kokku ka meie riikide ja rahvaste julgeoleku.»