PPA annab sõjapõgenike vastuvõtu juhtimise üle sotsiaalkindlustusametile

«Olime esimest korda olukorras, kus riiki saabus tuhandeid põgenikke iga päev. Otsus lahendada seda kriisi ühtse juhtimise all, oli õige. Tänaseks on riiki sisenevate põgenike arv märkimisväärselt langenud ning inimeste vastuvõtmisega seotud teenused toimivad. Kriis ei ole tegelikult läbi ja nüüd peab riigi pingutus koonduma põgenike pikaajalisele majutusele ja Eesti ühiskonda integreerimisele. Neis ülesannetes on suurem roll Sotsiaalministeeriumi haldusalal, mistõttu lõpetab PPA massilise sisserände hädaolukorraplaani rakendamise ja annab juhtrolli üle Sotsiaalkindlustusametile. Kõik asutused, kes on seni pingutanud Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel, jätkavad selle nimel koostööd ka edaspidi,» ütles Elmar Vaher.