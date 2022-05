Pirita linnaosa maadleb sõda pooldavate kleepsudega

Pirita linnaosa valitsus sai teisipäeva õhtul jalutanud piritalaselt infot, et Lillepi pargi valgustuspostide külge on kleebitud punase ja mustaga kujundatud plakatid, millel seakujutis, keelumärk ja sümboolika. Vihje peale hakati neid koristama ja selgus, et neid on veel Meriväljal, Padriku kandis ning Koselgi.

Linnaosa valitsus nentis Postimehele, et tegemist ei ole pelgalt paari plakatiga, vaid valguspostide külge oli neid kleebitud kümmekond, kui mitte paarkümmend. «Täpset arvu meil ei olegi, aga üle linnaosa on neid igale pole pandud.»

Linnaosa valitsus ei usu, et tegemist on koolilaste tempudega, sest plakatite kujundus on läbimõeldud ning paigutus süstemaatiline.

Kleepsudel on kujutatud keelumärgi all olevat siga, mis on Ukraina Ülestõusuarmee (UPA) värvides ja millel on peal Ukraina riigi praegune vapp. Ülestõusuarmee oli rahvuslike vaadetega parmilitaarne organisatsioon, mis loodi teise maailmasõja ajal ja tegutses kuni 1956. aastani. Tänapäeval on muutunud punamust värvide kombinatsioon rahvuslaste sümbolvärvideks. Ehk kleepsu võib tõlgendada, kui praegust Venemaa agressiooni Ukrainas pooldavaks ja Ukraina vaenulikuks.

«See on lihtsalt ropp, kuidas tänavu kevadel on Piritat soditud. Alles hiljaaegu oli kellegi kuri käsi terviseraja ääres puudele Z-sümboli mökerdanud, nüüd kleebiti ühe õhtuga linnaosa eri paigus provotseeriva sisuga plakateid. See on pahatahtlik ja täiesti lubamatu tegevus,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Linnaosavalitsus koos linnaosas hooldustöid tegeva lepingupartneriga kõrvaldas plakatid kiiresti. Ehkki politseid hetkel kaasatud ei ole, tehakse esmast koostööd mupoga. Üle Pirita linnaosa on paigaldatud palju kaameraid ning mupo loodab peagi nende kaudu ka süüdlase kätte saada.