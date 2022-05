GRAAFIK ⟩ Rahvaarv kasvas, kuid surmade hulk suurenes samuti

Statistikaameti andmetel oli 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 331 796 ehk 1728 inimese võrra suurem kui aasta tagasi. Ameti juhtivanalüütik Terje Trasberg tõdes, et rahvaarv on küll suurenenud, kuid mitte palju. «See on üks Alexela kontserdimaja täis inimesi,» tõi ta võrdluseks.

Rändesaldo oli positiivne ja sisseränne Eestisse viimaste aastate suurim. Eestisse tuli 2021. aastal 19 524 inimest ja siit lahkus 12 481 inimest. Trasbergi sõnul olid 36 protsenti siia rännanud inimestest Eesti kodakondsusega inimesed, kes mingil hetkel on Eestist ära kolinud ning nüüd kolivad siia tagasi. Enim saabus inimesi Soomest. «See on klassika, et Soomest tullakse kõige rohkem, aga alati tuleb meeles pidada, et Soomest tulevad enamasti ikkagi eestlased,» täpsustas ta. 18,5 protsenti sisserändajatest saabus Ukrainast ja 11,1 protsenti Venemaalt. Lisaks tuldi näiteks Suurbritanniast ja Lätist. Eestist lahkus 12 481 inimest ning peamiselt mindi Soome, Venemaale, Ukrainasse, Saksamaale, Lätti ja Suurbritanniasse. «Kuigi sisseränne kasvab, on väljaränne jäänud arvuliselt samaks, mis on hea näitaja – Eestist ei minda ära, vaid siia tullakse,» arutles Trasberg.