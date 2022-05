Valeinfo katkenud Vene puiduimpordist kihutas ministrid riigimetsa kallale

«Meil pole ülevaadet ühe või teise ettevõtte laovarudest,» tunnistas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE) hämarat teadmist Eesti puidutööstuste olukorrast. Aga kas on ülevaade, milline on puidu import Venemaalt? «Venemaaga on ju kanalid kinni, olukord on mustvalge,» vastas Sutt. Küsimuse peale, kas ministri teada Venemaalt saematerjali Eestisse ei tule, kõlas vastuseks: «Ma küll ei tea, et tuleks.»