Zelenskõi sõnul on Vene väed hävitanud ligi 600 tervishoiuasutust

Zelenskõi nimetas taolist tegevust barbaarseks.

Zelenskõi rääkis värskes pöördumises ka koolide ründamisest Tšernigivi oblastis.

«Täna õhtul lasti Tšernigivis taas ka koolide pihta. Muidugi on Vene riik sellises seisus, et igasugune haridus ainult segab. Aga mida on võimalik saavutada Ukraina koolide hävitamisega? Kõik Venemaa komandörid, kes selliseid käske annavad, on lihtsalt haiged. Ja parandamatult,» tõdes president.

Ukraina presidendi kinnitusel ehitab riik uuesti üles kõik Venemaa poolt hävitatud haiglad ning kõik koolid, ülikoolid, majad, sillad ja ettevõtted.

«Aga kõik haiglad, mille okupandid hävitasid, kõik koolid, kõik ülikoolid, mida nad pommitasid, kõik majad, sillad, ettevõtted – me taastame need kõik. Okupandid ründasid täna taas Poltavas tehast, et inimestel poleks bensiini. Tõesti haige. Pommitati külasid Zaporižžjas ja Donbassis. Aga mida see neile annab?» küsis riigipea.

Zelenskõi sõnul on Venemaa strateegiline lüüasaamine juba ilmselge kõigile maailmas ja isegi neile, kes endiselt Venemaaga suhtlevad.

«Ainult seda ei ole Venemaal veel julgust seda tunnistada. Nad on argpüksid. Ja nad üritavad varjata tõde raketi-, õhu- ja suurtükirünnakute taha. Seetõttu on meie ülesanne võidelda seni, kuni saavutame oma eesmärgid. Vabastada meie maa, meie rahvas ja tagada usaldusväärselt meie julgeolek,» rõhutas Zelenskõi.

ÜRO lastefond UNICEF kõrge ametnik Omar Abdi ütles neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus, et Ukrainas tapeti aprillikuus peaaegu sada last, edastasid teiste seas ukrainlaste meediakanal Unian ja telekanal CNN.

«Ainuüksi viimase kuu jooksul on ÜRO kinnitanud, et umbes 100 last on tapetud ja me usume, et tegelikud arvud on palju suuremad,» ütles Abdi.

Abdi kinnitas ka, et sõjalistel eesmärkidel rünnatakse ja kasutatakse haridusasutusi.

«Eelmise nädala seisuga on Ida-Ukrainas 89-st UNICEF-i toetatud koolist vähemalt 15 kannatada saanud või hävinenud. Sadu koole üle riigi tabanud raskekahurvägi, õhurünnakud ja muud relvad. Need rünnakud peavad lõppema,» jätkas ametnik.

«Teisi koole kasutatakse teabekeskuste, varjupaikade, tarnekeskustena või sõjalistel eesmärkidel, millel on pikaajaline mõju laste haridustee juurde naasmisele,» lisas ametnik.

«Ukraina sõda, nagu kõik sõjad, on lastekaitse ja laste õiguste kriis,» tõdes Abdi.

Julgeolekunõukogu istung kutsuti kokku Mehhiko ja Prantsusmaa palvel, kes rõhutasid, et rünnakud koolide vastu on humanitaarõiguse räige rikkumine.