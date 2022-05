Järgmisel nädalal algavad Estonia vraki põhiuuringud

«Parvlaeva Estonia vraki uuringud on jõudnud järgmisse etappi, alustame põhiuuringutega,» lausus Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas. «Eelmisel suvel alanud parvlaeva Estonia esialgse hindamise käigus on tehtud väga põhjalikku tööd ning ettevalmistusi põhiuuringuteks, milleks on vraki 3D laserskaneerimine, fotogrammeetriline ja ferromagneetiline uuring ning laeva «digitaalse kaksikuga» erinevate simulatsioonide korraldamine.»

«Vraki 3D laserskaneerimise käigus tehakse laevavrakist ning selle vahetus läheduses olevatest pinnavormidest punktipilv, et saada detailne info vraki ning ümbritsevate pinnavormide kohta,» rääkis Arikas. «3D laserskaneerimise projekt on jagatud neljaks osaks.»

«Järjekorras esimeseks ülesandeks on läbi viia autoteki uuringud, et saada võimalikult detailne ülevaade autoteki seisundist ning seal olevatest objektidest. Autoteki uuring on tehniliselt väga keeruline. Eesmärgiks on saada võimalikult hea ettekujutus autoteki olukorrast, sealhulgas nii deformatsioonidest kui ka avaustest, näiteks uksed, ventilatsiooniavad, masinaruumi luugid ja nii edasi, ning teha kindlaks, kas need on suletud või avatud.»