GALERII JA VIDEO ⟩ Karis kohtumisel Poola riigipeaga: Läänemeri saab NATO sisemereks

«Euroopa Liit ja NATO on ühtsemad ja jõulisemad kui kunagi varem. Kremli alustatud sõda Euroopa südames toob NATOsse Soome ja ilmselt ka Rootsi, mis muudab Läänemere NATO sisemereks ja siinse piirkonna julgeoleku veelgi kindlamaks,» sõnas president Karis.

Eesti ja Poola riigipea kõnelesid olukorrast Ukrainas ja sellest, kuidas jätkuvalt Ukrainat toetada ning Venemaa agressiooni hinda veel valusamaks muuta. «Ukrainlaste ja Ukraina kannatused on president Putini hingel ning varem või hiljem tuleb Kremlil nende eest tasuda lisaks juba praegustele sanktsioonidele,» sõnas Karis.

«Ma vaatan kõigi Euroopa Liidu ja NATO liitlasriikide pealinnadesse, kõigi demokraatlike riikide pealinnadesse. Ja ütlen kõigile: me ei tohi lasta endil selle sõjaga harjuda, me ei tohi sellest väsida. Ukraina võitleb meie eest iga päev, ja vajab meie tuge,» ütles Karis ühisel pressikonverentsil Poola riigipeaga.

President Karis rõhutas, et Ukraina abistamine peab olema igapäevane hool ja mure. «Seda nii sõjaliselt, poliitiliselt, sõjapõgenike abistamisega kui ka näiteks Ukraina ekspordile transiiditeid pakkudes. Tunnustan Poolat igakülgse panuse eest Ukraina abistamisel. Me mõlemad jätkame Ukraina igakülgset toetamist. Ka Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse saamiseks,» lausus president Karis.

President Karis sõnas kohtumise järgsel pressikonverentsil, et soovib edastada sõnumi kõigile neile, kes ei julge praegu Balti riikidesse või Poolasse turistidena või ettevõtjatena tulla: «Kinnitan teile, Baltimaad ja Poola on NATO riikidena väga hästi kaitstud. NATO tippkohtumine annab meile veelgi kaitset juurde, sest me tahame siia tugevamat liitlasvägede kohalolu alaliste baasidega.»