Briti ajakiri tituleeris Kaja Kallase Euroopa uueks raudseks leediks

Ajakirjanik Jeremy Cliffele antud intervjuus tõrjub Eesti peaminister Kaja Kallas põhimõtteliselt võimalust, et konfliktile Ukrainas tuleks iga hinna eest lõppu otsida. «Ma arvan, et kõik peavad mõistma, et rahu ei ole ülim eesmärk, kui see tähendab, et agressioon tasub end ära,» ütleb Kallas.

«Ma mõtlen selle all seda, et kui te ütlete, et okei, olgu rahu ja kõik jäävad sinna, kus nad on, siis tähendab see ikkagi, et Venemaa on võtnud suure tüki Ukrainast – Ukrainast, mis on suveräänne, iseseisev riik. Järelikult tasub agressioon end ära,» selgitab Kallas.