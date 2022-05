Tallinna päeva etteütlust kirjutas ligi tuhat inimest

Etteütluse kirjutajaid tervitas linnapea Mihhail Kõlvart, kes avaldas heameelt rohke osavõtu üle. «On väga tore näha, et meid on täna nii palju - eriti peale pikka pausi, mil kogu elu toimus valdavalt internetis. Tallinnas ei ole uhkemat paika, millel oleks nii suur ajalooline kontsentratsioon, kui meie esindusväljak Raekoja plats. Seega pühendame tänase etteütluse meie linnavalitsemise hällile ja selle väärikale juubelile. Ka täna teeme ajalugu sellega, et Tallinna päeva etteütlust kirjutatakse Raekoja platsil,» rääkis linnapea.