LUUBI ALL ⟩ Riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor: Eestis ei saa tihtipeale aru, kas sinuga räägib riigikaitseentusiast või relvafirma lobist

Eesti riigikaitse eelarves pole kunagi olnud nii palju raha kui praegu ja see suunab avalikkuse silmad riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK), kes peab suurte summade eest võimalikult häid ja ausaid relvaoste tegema. RKIKi direktori Magnus-Valdemar Saare arvates on relvafirmade lobistidel peaaegu võimatu hangete tingimusi endale sobivaks mudida, samas tunnistab ta, et relvalobi tehakse meil palju ja suur osa sellest on varjatud.